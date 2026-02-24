Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
Rio Tinto Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6885 auf 6600 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Papiere des Bergbaukonzerns wiesen derzeit den geringsten Bewertungsabstand zu BHP seit 2020 auf, schrieb Amos Fletcher am Montagabend. Zudem hält er positive Überraschungen aus Assetverkäufen für unwahrscheinlich und sieht eine negative Saisonalität bei Eisenerz./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal Weight
Unternehmen:
Rio Tinto plc
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
66.00 £
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
81.53 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
70.85 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Amos Fletcher
KGV*:
-
