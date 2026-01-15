Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

170.95
CHF
-3.85
CHF
-2.20 %
11:31:57
SWX
15.01.2026 10:33:26

Richemont Buy

Richemont
170.34 CHF -3.68%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Trotz des herausfordernden Vergleichs zum Vorjahr habe der Luxusgüterkonzern erneut starke Umsatzzahlen vorgelegt und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Besonders stark sei das Schmuckgeschäft gelaufen./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
195.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
170.35 CHF 		Abst. Kursziel*:
14.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
170.34 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14.47%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

10:33 Richemont Buy Deutsche Bank AG
07:56 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
07:53 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 Richemont Buy UBS AG
