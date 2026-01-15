Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
170.95CHF
-3.85CHF
-2.20 %
11:31:57
SWX
15.01.2026 10:33:26
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Trotz des herausfordernden Vergleichs zum Vorjahr habe der Luxusgüterkonzern erneut starke Umsatzzahlen vorgelegt und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Besonders stark sei das Schmuckgeschäft gelaufen./ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
195.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
170.35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170.34 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.47%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|172.05
|-1.57%
