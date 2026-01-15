Richemont 170.34 CHF -3.68% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Trotz des herausfordernden Vergleichs zum Vorjahr habe der Luxusgüterkonzern erneut starke Umsatzzahlen vorgelegt und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Besonders stark sei das Schmuckgeschäft gelaufen./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 07:21 / GMT



