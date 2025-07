NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 165 Franken auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic sprach am Mittwoch von starken Zahlen des Schmuck- und Uhrenherstellers. Der Schmuckbereich sei weiterhin führend, was die Rückgänge im Bereich Specialist Watchmakers (SWM) wettgemacht habe./rob/ag;