NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Die Aktie des Rüstungskonzerns berge langfristig erhebliches Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht bestünden jedoch einige Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Präsidentschaftswahl und dem Krieg in der Ukraine./edh/bek;