Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’392.00CHF
-45.50CHF
-3.17 %
11:14:36
SWX
11.03.2026 09:16:01
Rheinmetall Overweight
Rheinmetall
1404.85 CHF -5.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) lägen unter den Erwartungen, der Aktienkurs könnte nachgeben, schrieb David Perry in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’130.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’572.00 €
|
Abst. Kursziel*:
35.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’568.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.84%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse