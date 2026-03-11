Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'948 -0.9%  SPI 17'952 -0.9%  Dow 47'707 -0.1%  DAX 23'624 -1.4%  Euro 0.9031 -0.1%  EStoxx50 5'775 -1.1%  Gold 5'182 -0.1%  Bitcoin 53'985 -0.8%  Dollar 0.7790 0.0%  Öl 91.7 0.4% 
Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

1’404.50
CHF
-33.00
CHF
-2.30 %
12:50:03
SWX
11.03.2026 10:54:40

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
1412.44 CHF -4.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Sam Burgess am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Auch das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwas unter dem Konsens./ag/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2’300.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’602.50 € 		Abst. Kursziel*:
43.53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’559.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.48%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

