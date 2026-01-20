Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
Rheinmetall Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2’175.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’901.50 €
|
Abst. Kursziel*:
14.38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’904.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.20%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
