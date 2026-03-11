Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.03.2026 09:24:01

Rheinmetall

Rheinmetall
1418.74 CHF 2.96%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2290 auf 2188 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt begründete den niedrigeren fairen Wert mit adjustierten Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die fundamentalen Aussichten blieben aber trotz geringer temporärer Abweichungen u?berzeugend, hieß es am Donnerstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

