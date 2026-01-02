Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 -0.2%  SPI 18’204 -0.2%  Dow 48’977 1.2%  DAX 24’925 0.2%  Euro 0.9284 0.0%  EStoxx50 5’914 -0.2%  Gold 4’464 0.4%  Bitcoin 74’431 0.0%  Dollar 0.7926 0.1%  Öl 62.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Idorsia36346343Swiss Re12688156Novartis1200526NVIDIA994529
Top News
Hitachi-Aktie höher: Aargau treibt mögliche Grossansiedlung voran
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe
Nestlé-Aktie fällt: SMA-Babynahrung wird zurückgerufen
SMG-Aktie höher nach Einigung mit Preisüberwacher
Dezember 2025: Experten empfehlen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mehrheitlich zu halten
Suche...
eToro entdecken

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

1’651.50
CHF
70.50
CHF
4.46 %
13:13:33
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.01.2026 11:33:18

Rheinmetall Kaufen

Rheinmetall
1658.04 CHF 2.11%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 2385 auf 2290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der geplante Verkauf des zivilen Geschäfts sei zu begrüßen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als fokussierter Anbieter von Verteidigungstechnik dürfte das Rüstungsunternehmen mittelfristig noch attraktivere Wachstumsraten aufweisen. Die Bewertung sei attraktiv./mf/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:38 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:42 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Rheinmetall

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Fallender Rheinmetall-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Kaufen
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
1’783.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
1’784.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:33 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
09:16 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
18.12.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
18.12.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen