Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’651.50CHF
70.50CHF
4.46 %
13:13:33
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.01.2026 11:33:18
Rheinmetall Kaufen
Rheinmetall
1658.04 CHF 2.11%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 2385 auf 2290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der geplante Verkauf des zivilen Geschäfts sei zu begrüßen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als fokussierter Anbieter von Verteidigungstechnik dürfte das Rüstungsunternehmen mittelfristig noch attraktivere Wachstumsraten aufweisen. Die Bewertung sei attraktiv./mf/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:38 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:42 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:42 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Kaufen
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
1’783.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
1’784.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
10:07
|Rheinmetall-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein (finanzen.ch)
|
09:57
|EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy (EQS Group)
|
09:57
|EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:33
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1’650.00
|4.36%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Buy
|11:50
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|11:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Lufthansa Neutral
|11:39
|
Warburg Research
Dürr Buy
|11:38
|
Warburg Research
DEUTZ Buy
|11:35
|
RBC Capital Markets
Nike Outperform
|11:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Akzo Nobel Buy