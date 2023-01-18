Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag habe er seine Schätzungen für den Rüstungskonzern angehoben, schrieb David Perry in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Kursrutsch der Aktie wegen eines möglichen Abkommens zwischen Russland und der Ukraine biete eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Perry geht nicht davon aus, dass Deutschland wegen der jüngsten Entwicklungen in diesem Konflikt seine geplanten Rüstungs-Investitionen zurückfahren wird. Der Gewinnausblick für die kommenden Jahre sei gut untermauert./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’250.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’437.50 €
|
Abst. Kursziel*:
56.52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’464.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.64%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
21.11.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.11.25
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Rheinmetall Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Rheinmetall (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in Grün (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|06:41
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|06:41
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|06:41
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|223.50
|2.95%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:16
|
UBS AG
United Internet Buy
|08:15
|
UBS AG
1&1 Buy
|07:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|07:45
|
Barclays Capital
Unilever Overweight
|07:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
BMW Buy
|07:41
|
Barclays Capital
ASOS Underweight
|07:40
|
Barclays Capital
adidas Equal Weight