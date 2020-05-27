Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1950 Euro auf "Buy" belassen. Der Entwurf für den Verteidigungshaushalt 2026 bedeute eine erhebliche Steigerung verglichen mit dem Plan für 2025, vor allem in Bezug auf Munition und Fahrzeuge, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es seien zwar noch immer nur Vorschläge, über die noch abgestimmt werden müsse, doch sei der Plan ein klares Indiz eines bevorstehenden, deutlichen Umsatzwachstums für Rheinmetall. Laskawi rechnet weiterhin mit signifikanten Auftragseingängen durch den deutschen Staat bis zur ersten Jahreshälfte 2026./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

