FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1950 Euro auf "Buy" belassen. Der Entwurf für den Verteidigungshaushalt 2026 bedeute eine erhebliche Steigerung verglichen mit dem Plan für 2025, vor allem in Bezug auf Munition und Fahrzeuge, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es seien zwar noch immer nur Vorschläge, über die noch abgestimmt werden müsse, doch sei der Plan ein klares Indiz eines bevorstehenden, deutlichen Umsatzwachstums für Rheinmetall. Laskawi rechnet weiterhin mit signifikanten Auftragseingängen durch den deutschen Staat bis zur ersten Jahreshälfte 2026./ajx/ag;