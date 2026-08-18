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RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

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18.08.2026
SWX
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18.08.2026 22:27:05

RENK Overweight

RENK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. David H Perry hob in einer Analyse vom Dienstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie aufgrund des für 2026 aufgestockten Ausblicks und der Akquisition von David Brown Defence an./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 21:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 21:02 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RENK Overweight
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75.00 €
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Overweight 		Kurs*:
50.15 € 		Abst. Kursziel*:
49.55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
51.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.03%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
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