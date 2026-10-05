RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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05.10.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von RENK zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 37,48 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'462 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 37,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,41 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 160'918 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 141,04 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 36,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,730 EUR. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,74 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je RENK-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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