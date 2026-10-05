RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit Aufschlag

Um 12:28 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 37,35 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'390 Punkten tendiert. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,78 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110'525 RENK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 141,91 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,730 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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