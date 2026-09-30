RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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30.09.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die RENK-Aktie im vergangenen Monat ein
Die RENK-Aktie wurde im September 2026 von 3 Experten analysiert.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 66,33 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 28,61 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von RENK in Höhe von 37,72 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|64,37
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|72,00 EUR
|90,88
|25.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|65,00 EUR
|72,32
|18.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu RENK
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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RENK am 30.09.2026
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