RENK Aktie News: RENK gibt am Montagvormittag nach

Die RENK-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 37,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'484 Punkten liegt. Bei 37,20 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,41 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37'318 RENK-Aktien.

Bei 90,34 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 142,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 2,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,730 EUR aus. Am 06.08.2026 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 353.59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347.53 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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