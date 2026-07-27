RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renk von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen hier inzwischen fair erscheinen ließen./gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.97 €
|
Abst. Kursziel*:
39.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68.10%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
12:29
|RENK Aktie News: RENK steigt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
24.07.26
|RENK Aktie News: RENK büsst am Freitagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Thales liefert den Funken: Rüstungsaktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS ziehen mit (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|42.57
|4.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:42
|
JP Morgan Chase & Co.
UniCredit Overweight
|12:40
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|12:40
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
TotalEnergies Hold
|12:35
|
Goldman Sachs Group Inc.
SAP Buy
|12:30
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Hold
|12:26
|
RBC Capital Markets
Allianz Sector Perform
|12:25
|
Jefferies & Company Inc.
ATOSS Software Buy