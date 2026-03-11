Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

48.40
CHF
-0.80
CHF
-1.63 %
14:21:36
SWX
11.03.2026 13:09:42

RENK Buy

RENK
48.65 CHF -4.14%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf die Jahreszahlen des Panzergetriebe-Herstellers biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Renk sollte 2026 von deutschen und internationalen Großaufträgen für Militärfahrzeuge profitieren. Die Aktie sei angesichts eines Abschlags zum europäischen Sektor attraktiv bewertet./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
76.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.58 € 		Abst. Kursziel*:
41.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.85%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

