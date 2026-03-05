Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Mikron-Aktie mit Minus: Werkzeugmaschinen-Bauer schreibt 2025 klar verbesserte Gewinnzahlen
Comet-Aktie tiefrot: Kräftiger Gewinneinbruch vermeldet - Optimistischer Ausblick
SFS-Aktie hebt dennoch ab: Erneuter Gewinnrückgang - Ausblick von Unsicherheit geprägt
mobilezone-Aktie verliert: Handyverkäufer hält Umsatz im fortgeführten Schweizer Geschäft stabil
VW-Aktie verliert: Betriebsratschefin von Volkswagen sieht Rüstung als Option
RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

50.00
CHF
1.40
CHF
2.88 %
10:56:39
SWX
06.03.2026 09:33:49

RENK Overweight

RENK
50.64 CHF 4.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht beim Panzergetriebe-Hersteller und eigentlich in der gesamten europäischen Rüstungsbranche gute Einstiegschancen, wie er am Donnerstagabend schrieb. Für den Kursrutsch vom Vortag seien keine fundamentalen Gründe ersichtlich./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Overweight
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55.19 € 		Abst. Kursziel*:
35.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.14%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:33 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
