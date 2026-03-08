RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
49.80CHF
-0.20CHF
-0.40 %
11:49:32
SWX
09.03.2026 10:21:00
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Renk nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien robust ausgefallen, vor allem dank des Rüstungsgeschäfts, schrieb Christian Cohrs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Ausblick auf 2026 spiegele die gute Dynamik des Getriebe- und Motorenherstellers wider./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.73 €
|
Abst. Kursziel*:
13.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.55%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|10:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
