SMI 12'783.1200 -2.4%  SPI 17'677 -2.3%  Dow 47'502 -1.0%  DAX 23'180 -1.7%  Euro 0.9003 -0.2%  EStoxx50 5'599 -2.1%  Gold 5'095 -0.2%  Bitcoin 52'655 2.1%  Dollar 0.7785 -0.2%  Öl 105.9 13.5% 
RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

49.80
CHF
-0.20
CHF
-0.40 %
11:49:32
SWX
09.03.2026 10:21:00

RENK Buy

RENK
48.98 CHF -1.74%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Renk nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien robust ausgefallen, vor allem dank des Rüstungsgeschäfts, schrieb Christian Cohrs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Ausblick auf 2026 spiegele die gute Dynamik des Getriebe- und Motorenherstellers wider./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55.73 € 		Abst. Kursziel*:
13.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.55%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

Analysen zu RENK

10:21 RENK Buy Warburg Research
06.03.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
