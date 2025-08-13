Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’975 0.0%  SPI 16’672 0.0%  Dow 44’800 -0.3%  DAX 24’338 0.6%  Euro 0.9417 -0.1%  EStoxx50 5’423 0.7%  Gold 3’344 -0.3%  Bitcoin 95’628 -3.7%  Dollar 0.8079 0.3%  Öl 66.5 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Kuros32581411Holcim1221405
Top News
Swissquote-Aktie dennoch in Rot: Prognosen nach gutem ersten Halbjahr erhöht
Relief Therapeutics-Aktie dennoch zweistellig im Minus: Weniger Verlust im ersten Halbjahr
Bilfinger-Aktie fester: Umsatz und Ergebnis legen zu
Lufthansa-Aktie freundlich: Historische Flugzeuge in der Zentrale
Bitcoin nach Allzeithoch kräftig unter Druck
Suche...
Plus500 Depot

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

58.11
CHF
-0.38
CHF
-0.65 %
15:48:40
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2025 14:08:10

RENK Buy

RENK
58.11 CHF -0.65%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Bevorstehende Käufe militärischer Fahrzeuge in Deutschland verliehen den Umsätzen im Wartungsgeschäft Aufwärtspotenzial, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61.87 € 		Abst. Kursziel*:
35.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.70%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?