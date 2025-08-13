|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 14:08:10
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Bevorstehende Käufe militärischer Fahrzeuge in Deutschland verliehen den Umsätzen im Wartungsgeschäft Aufwärtspotenzial, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RENK
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
61.87 €
Abst. Kursziel*:
35.77%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
61.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
35.70%
Analyst Name::
George McWhirter
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RENK
13.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
13.08.25
|MDAX aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.ch)
13.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
13.08.25
|Rüstungsboom beschert Renk weiter volle Auftragsbücher (AWP)
13.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
13.08.25
|EQS-News: RENK Group AG mit starkem Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 – Gesamtauftragseingang auf Rekordniveau (EQS Group)
13.08.25
|EQS-News: RENK Group AG reports strong revenue and earnings in H1 2025 – total order backlog at record level (EQS Group)
12.08.25