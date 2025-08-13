RENK 58.11 CHF -0.65% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Bevorstehende Käufe militärischer Fahrzeuge in Deutschland verliehen den Umsätzen im Wartungsgeschäft Aufwärtspotenzial, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



