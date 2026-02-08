Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk von 57 auf 63 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Kurskorrektur in Verbindung mit einer "gesunden Neukalibrierung" der Konsensschätzungen ergebe ein attraktives Chance-Risiko-Profil, schrieb Christian Cohrs in seiner am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Angesichts intakter Anlagestory und der langfristig guten Berechenbarkeit der operativen Entwicklung des Rüstungsunternehmens, biete sich Anlegern derzeit eine günstige Einstiegschance, um vom sich abzeichnenden Superzyklus im Verteidigungsbereich zu profitieren./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

