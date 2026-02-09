RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die letzten Signale des Panzergetriebe-Herstellers an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage seien beruhigend gewesen, schrieb David Perry am Montagabend in einem Resümee des Pre-close-calls vom 5. Februar. Perry hob seine Ergebnisschätzungen bis 2029 um 4 Prozent pro Jahr. Für 2028 und 2029 werde insbesondere das Ausmaß der avisierten Steigerung des US-Militärbudgets interessant./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
58.05 €
|
Abst. Kursziel*:
29.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.18%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
09.02.26
|RENK Aktie News: RENK zündet am Montagnachmittag Kursrakete (finanzen.ch)
|
09.02.26
|MDAX aktuell: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|RENK Aktie News: RENK gewinnt am Mittag (finanzen.ch)
|
09.02.26