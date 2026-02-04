RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
51.00CHF
5.00CHF
10.87 %
10:17:47
SWX
06.02.2026 11:34:57
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller dürfte das Jahr 2025 solide zu Ende gebracht haben, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einer Telefonrunde mit Analysten zum anstehenden Quartalsbericht. Die Aussagen von Renk hätten für Zuversicht gesorgt./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.26 €
|
Abst. Kursziel*:
32.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.69%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
