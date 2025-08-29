Redcare Pharmacy 76.02 CHF -0.81% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch sieht den Eintritt der Drogeriekette dm in den Markt für rezeptfreie Medikamente noch nicht als Bedrohung für die Internetapotheke, wie aus seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Der Eintritt in den Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ist seiner Meinung nach noch unwahrscheinlich./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET





