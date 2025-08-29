Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch sieht den Eintritt der Drogeriekette dm in den Markt für rezeptfreie Medikamente noch nicht als Bedrohung für die Internetapotheke, wie aus seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Der Eintritt in den Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ist seiner Meinung nach noch unwahrscheinlich./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

