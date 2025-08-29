|Kurse + Charts + Realtime
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.08.2025 11:17:54
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
76.02 CHF -0.81%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch sieht den Eintritt der Drogeriekette dm in den Markt für rezeptfreie Medikamente noch nicht als Bedrohung für die Internetapotheke, wie aus seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Der Eintritt in den Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ist seiner Meinung nach noch unwahrscheinlich./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
214.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.20 €
|
Abst. Kursziel*:
160.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
162.42%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
