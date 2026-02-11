Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
59.00CHF
-1.00CHF
-1.67 %
17:30:00
SWX
11.02.2026 16:11:57
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
58.41 CHF -4.04%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 175 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sein Kursziel wegen geringerer Umsatz- und Gewinnerwartungen in den Jahren 2025 bis 2027 sowie ?wegen reduzierter Marktmultiplikatoren im E-Commerce-Sektor gekappt, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:09 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analyst:
Baader Bank
Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
64.05 €
Abst. Kursziel*:
95.16%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
66.05 €
Abst. Kursziel aktuell:
89.25%
Analyst Name::
Volker Bosse
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
