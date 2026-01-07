Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Umsatz der Versandapotheke im vierten Quartal habe sowohl unter seiner als auch der Konsensschätzung gelegen, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst vor allem darauf, dass es vor allem der Umsatz der rezeptfreien Medikamente - international und in der DACH-Region Deutschland, Österreich und Schweiz - gewesen sei, der schwach abgeschnitten habe./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
66.30 €
|
Abst. Kursziel*:
11.61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
67.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.71%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
