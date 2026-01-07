Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.01.2026 11:42:57

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral

Redcare Pharmacy
62.58 CHF -5.91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Umsatz der Versandapotheke im vierten Quartal habe sowohl unter seiner als auch der Konsensschätzung gelegen, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst vor allem darauf, dass es vor allem der Umsatz der rezeptfreien Medikamente - international und in der DACH-Region Deutschland, Österreich und Schweiz - gewesen sei, der schwach abgeschnitten habe./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

