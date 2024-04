HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Start der Online-Apotheke in das neue Jahr sei solide gewesen, auch wenn die Markterwartungen leicht verfehlt worden seien, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland seien jedoch nach wie vor verhalten./ck/nas;