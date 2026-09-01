BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|LSE-Handel im Blick
|
01.09.2026 09:28:18
Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
FTSE 100-Handel am Morgen.
Um 09:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.41 Prozent schwächer bei 10’779.87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.229 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’824.60 Zählern und damit 0.003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10’824.26 Punkte).
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’829.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10’765.55 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 10’868.05 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’338.95 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 9’196.34 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.33 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Reckitt Benckiser Group (+ 5.11 Prozent auf 53.94 GBP), BP (+ 3.17 Prozent auf 5.31 GBP), Bunzl (+ 2.87 Prozent auf 28.72 GBP), Glencore (+ 1.82 Prozent auf 6.06 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.70 Prozent auf 34.02 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-4.24 Prozent auf 45.41 GBP), Intermediate Capital Group (-3.96 Prozent auf 19.42 GBP), InterContinental Hotels Group (-3.84 Prozent auf 156.40 USD), International Consolidated Airlines (-2.97 Prozent auf 4.25 GBP) und Rolls-Royce (-2.96 Prozent auf 14.85 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’172’954 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 306.156 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.08.26
|Glencore threatened with $1.4bn lawsuit from embattled trader Radiant (Financial Times)
|
29.08.26
|Glencore threatened with $1.4bn lawsuit from embattled trader Radiant (Financial Times)
|
28.08.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’703.70
|-1.11%
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt zurück -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.