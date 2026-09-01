Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Um 09:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.41 Prozent schwächer bei 10’779.87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.229 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’824.60 Zählern und damit 0.003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10’824.26 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’829.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10’765.55 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 10’868.05 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’338.95 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 9’196.34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.33 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Reckitt Benckiser Group (+ 5.11 Prozent auf 53.94 GBP), BP (+ 3.17 Prozent auf 5.31 GBP), Bunzl (+ 2.87 Prozent auf 28.72 GBP), Glencore (+ 1.82 Prozent auf 6.06 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.70 Prozent auf 34.02 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-4.24 Prozent auf 45.41 GBP), Intermediate Capital Group (-3.96 Prozent auf 19.42 GBP), InterContinental Hotels Group (-3.84 Prozent auf 156.40 USD), International Consolidated Airlines (-2.97 Prozent auf 4.25 GBP) und Rolls-Royce (-2.96 Prozent auf 14.85 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’172’954 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 306.156 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch