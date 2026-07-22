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Reckitt Benckiser Group Aktie 152163500 / GB00BSZBP530

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22.07.2026 08:18:47

Reckitt Benckiser Group Buy

Reckitt Benckiser Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5600 auf 5900 Pence angehoben. Am Markt habe man die Herausforderungen zu Anfang des Jahres zu hoch angesetzt, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. Die meisten Widrigkeiten für den Konsum- und Pharmahersteller seien entweder vorübergehender Art oder aber externe Einflüsse. Noch in diesem Monat dürften die Briten die geschäftlichen Ziele neu justieren./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs Buy
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
59.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
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08:18 Reckitt Benckiser Group Buy Jefferies & Company Inc.
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