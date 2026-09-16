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16.09.2026 17:53:00
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Novartis übernimmt vom US-Biotechunternehmen Sironax eine Technologieplattform, mit der Wirkstoffe die Blut-Hirn-Schranke überwinden und so ins Gehirn gelangen sollen.
Nach Abschluss der Transaktion erhält Sironax 125 Millionen US-Dollar, wie das Biotechunternehmen am Mittwoch mitteilte. Novartis erwirbt damit die weltweiten Rechte an der sogenannten Brain-Delivery-Plattform. Sironax behält die Rechte, ausgewählte Wirkstoffe auf Basis der Technologie selbst zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten.
Die Plattform soll es ermöglichen, unterschiedliche Arten von Therapeutika über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn zu bringen. Dazu zählen etwa monoklonale Antikörper, Peptide und Proteine. Auch bei Gentherapien soll die Technologie zum Einsatz kommen.
Damit könnten den Angaben zufolge unter anderem neue Behandlungsmöglichkeiten für neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Huntington oder Amyotrophe Lateralsklerose entwickelt werden.
Novartis beendet Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten
Der Pharmakonzern Novartis hat die Entwicklung des Wirkstoffkandidaten VHB937 zur Behandlung der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) eingestellt. Dies geht aus einem Schreiben des klinischen Entwicklungsteams des Unternehmens hervor, das das Onlineportal "Endpoints" gefunden und zitiert hat.
Das "Community-Update" wurde auf der Website der Europäischen Organisation für Fachleute und Menschen mit ALS veröffentlicht. In dem Schreiben erklärte Novartis, dass der TREM2-Stabilisator und -Aktivator die gesteckten Ziele in der Phase-II-Studie "Astrals" verfehlt habe.
Das Schreiben ist vom 25. August 2026. Damit steigt die Zahl der klinischen Rückschläge für Novartis innerhalb der letzten drei Wochen auf vier. Zur Erinnerung: Zunächst musste er Konzern drei Todesfälle in Studien zu seinem Autoimmun-CAR-T-Therapeutikum hinnehmen. Dann folgten Forschungsrückschläge in einer Phase-III-Studie im kardiovaskulären Bereich und bei einem neuromuskulären Behandlungskandidaten aus der 12-Milliarden-Dollar-Übernahme von Avidity Biosciences.
Die detaillierten Ergebnisse aus der Astrals-Studie sollen laut dem Schreiben im Dezember 2026 auf einem internationalen ALS-Symposium vorgestellt werden.
Im SIX-Handel am Mittwoch stieg die Novartis-Aktie schlussendlich um 0,39 Prozent auf 114,28 Franken.
jl/hr
Basel (awp)
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