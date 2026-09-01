FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag leichter

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 1.06 Prozent schwächer bei 10’709.46 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.229 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.003 Prozent auf 10’824.60 Punkte an der Kurstafel, nach 10’824.26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’829.19 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’689.55 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’868.05 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Stand von 10’338.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’196.34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.62 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Reckitt Benckiser Group (+ 4.13 Prozent auf 53.44 GBP), BP (+ 3.58 Prozent auf 5.33 GBP), Airtel Africa (+ 2.04 Prozent auf 3.40 GBP), ConvaTec (+ 1.67 Prozent auf 2.31 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.36 Prozent auf 33.90 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-8.65 Prozent auf 43.32 GBP), Fresnillo (-6.36 Prozent auf 29.68 GBP), Intermediate Capital Group (-4.65 Prozent auf 19.28 GBP), Melrose Industries (-4.41 Prozent auf 4.93 GBP) und Antofagasta (-4.23 Prozent auf 38.68 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31’984’437 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 306.156 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch