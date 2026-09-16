Kühne+Nagel-Aktie dennoch im Minus: Konzern weitet Pharma-Logistikkapazitäten am Flughafen Frankfurt aus

Die Anlage verfüge über eine Fläche von gut 3500 Quadratmetern und liege im Frachtzentrum Cargo City South des Flughafens auf einem firmeneigenen Areal, teilte die Gruppe am Mittwoch mit.

Damit baut der Logistiker seine Kapazitäten für den Transport und die Lagerung von Arzneimitteln aus und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach verlässlichen Lieferketten für Healthcare-Produkte. Angaben zum Investitionsvolumen werden in der Mitteilung keine gemacht.

Das Zentrum verfügt laut den Angaben über rund 2500 Quadratmeter Lagerfläche bei 15 bis 25 Grad und über mehr als 500 Quadratmeter Kühlfläche bei 2 bis 8 Grad. Hinzu kämen Tiefkühllager für Produkte bei minus 70 Grad, temperaturgeführte Bereitstellungsflächen und spezielle Abfertigungsbereiche für Pharmatransporte per Lastwagen.

Die Investition folge auf weitere Healthcare-Ausbauten in Frankfurt, hiess es. Und das neue Zentrum sei Teil des weltweiten Healthchain-Netzes von Kühne+Nagel mit mehr als 270 zertifizierten Standorten.

Die Anteilsscheine von Kühne+Nagel verlieren an der SIX am Mittwoch zeitweise 0,42 Prozent auf 217,28 CHF.

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Schindellegi (awp)