Reckitt Benckiser Group Aktie 152163500 / GB00BSZBP530
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Reckitt Benckiser Group Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7500 Pence auf "Outperform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs Outperform
|
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
75.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
46.73 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|49.09
|-1.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:03
|
DZ BANK
Henkel vz. Kaufen
|14:01
|
UBS AG
Walmart Buy
|13:52
|
UBS AG
Alphabet A Neutral
|13:47
|
Goldman Sachs Group Inc.
Assicurazioni Generali Neutral
|13:46
|
Goldman Sachs Group Inc.
Walmart Buy
|13:45
|
UBS AG
FedEx Buy
|13:34
|
JP Morgan Chase & Co.
Walmart Overweight