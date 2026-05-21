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Reckitt Benckiser Group Aktie 152163500 / GB00BSZBP530

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22.05.2026 12:32:26

Reckitt Benckiser Group Outperform

Reckitt Benckiser Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7500 Pence auf "Outperform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs Outperform
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
75.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
55.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
46.73 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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