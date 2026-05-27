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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

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27.05.2026 10:24:57

RATIONAL Outperform

RATIONAL
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 1045 Euro auf "Outperform" belassen. Insgesamt hätten die Aussagen des Managements jenen anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2026 entsprochen, schrieb Philippe Lorrain am Dienstagabend. Der Profiküchen-Ausrüster scheine auf dem besten Weg zu sein, 2026 ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Profitabilität (Ebit-Marge) von 25 bis 26 Prozent zu erzielen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 21:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 21:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’045.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
665.50 € 		Abst. Kursziel*:
57.02%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
666.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.79%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
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