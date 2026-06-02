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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

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02.06.2026
SWX
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03.06.2026 07:05:21

RATIONAL Buy

RATIONAL
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 835 Euro belassen.Die Aktie des Ausstatters von Großküchen bleibe eine überzeugende Kaufempfehlung, schrieb Fraser Donlon am Dienstagnachmittag. Das Wachstum sei seit dem Schlussquartal 2025 wieder in der Spur, und die mittelfristigen Margenschätzungen sollten steigen. Angesichts der Wettbewerbsfähigkeit, der großen Chancen in den USA und der Bewertung auf einem langjährigen Tief biete sich eine einzigartige Kaufgelegenheit./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
835.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
647.50 € 		Abst. Kursziel*:
28.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
644.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.56%
Analyst Name::
Fraser Donlon 		KGV*:
-
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07:05 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
27.05.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
11.05.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 RATIONAL Halten DZ BANK
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