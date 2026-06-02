RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 835 Euro belassen.Die Aktie des Ausstatters von Großküchen bleibe eine überzeugende Kaufempfehlung, schrieb Fraser Donlon am Dienstagnachmittag. Das Wachstum sei seit dem Schlussquartal 2025 wieder in der Spur, und die mittelfristigen Margenschätzungen sollten steigen. Angesichts der Wettbewerbsfähigkeit, der großen Chancen in den USA und der Bewertung auf einem langjährigen Tief biete sich eine einzigartige Kaufgelegenheit./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
835.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
647.50 €
|
Abst. Kursziel*:
28.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
644.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.56%
|
Analyst Name::
Fraser Donlon
|
KGV*:
-
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