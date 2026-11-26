Heute vor 1 Jahr wurde die RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 626.50 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die RATIONAL-Aktie investierten, hätten nun 0.160 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 609.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97.29 EUR wert. Mit einer Performance von -2.71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von RATIONAL belief sich zuletzt auf 6.98 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das RATIONAL-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 35.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch