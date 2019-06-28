Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

666.00
CHF
18.00
CHF
2.78 %
28.06.2019
SWX
11.11.2025 07:07:24

RATIONAL Outperform

RATIONAL
591.41 CHF -0.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Folgen der US-Importzölle seien nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet, schrieb Philippe Lorrain am Montagabend in seiner Rückschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen profitiere von seiner Preissetzungsmacht./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
