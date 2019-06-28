RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
666.00CHF
18.00CHF
2.78 %
28.06.2019
SWX
11.11.2025 07:07:24
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Folgen der US-Importzölle seien nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet, schrieb Philippe Lorrain am Montagabend in seiner Rückschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen profitiere von seiner Preissetzungsmacht./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’050.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
640.00 €
|
Abst. Kursziel*:
64.06%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
643.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.30%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
