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14.03.2026 09:00:00
Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung: Struki Kompakt (3/7): Bonus-, Discount- und Themen-Zertifikate einfach erklärt
Bonus-Zertifikate, Discount-Zertifikate sowie Themen- und Partizipationszertifikate lassen sich viel einfacher verstehen, wenn du sie nach Einsatzbereich und Markterwartung einordnest.
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Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Besprochene Finanzinstrumente können eine hohe Volatilität aufweisen und sind mit erheblichen Risiken verbunden. Eine Anlageentscheidung sollte stets auf Grundlage eigener Recherche sowie gegebenenfalls nach Rücksprache mit unabhängigen Fachpersonen getroffen werden. https://bxplus.ch/disclaimer/
Struki Kompakt (2/7): Anlage vs. Hebelprodukte: So ordnest du Strukturierte Produkte nach Markterwartung, Risiko und Ziel ein – Finanz.Punkt.
Anlageprodukte vs. Hebelprodukte, Renditeoptimierung (BRC, Discount) und Partizipation (Tracker) – inklusive Praxislogik über Markterwartung, Risiko und Ziel – In dieser Folge ordnen David Kunz und Dominique Böhler die wichtigsten Kategorien Strukturierten Produkte ein.
Host David Kunz spricht mit Dominique Böhler (Head Public Distribution Switzerland – Experte für Strukturierte Produkte) darüber, wie du je nach Markterwartung (seitwärts, leicht fallend oder thematisch fokussiert) und Risikobereitschaft die passende Produktgruppe auswählst. Konkret geht es um Renditeoptimierungsprodukte wie Barrier Reverse Convertibles (Aktienanleihe) und Discount-Zertifikate sowie um Partizipations-/Tracker-Zertifikate und den Vergleich zu ETFs (Tempo, Kosten, Flexibilität).
️ Über den Podcast:
Finanz.Punkt. ist der Podcast für deine finanzielle Bildung, präsentiert von der Schweizer Börse BX Swiss. In jeder Folge spricht Host David Kunz mit Expertinnen und Experten über Märkte, Geldanlage, Aktien, ETFs und digitale Assets – einfach erklärt, verständlich und auf den Punkt.
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