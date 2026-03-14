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Podcast 14.03.2026 09:00:00

Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung: Struki Kompakt (3/7): Bonus-, Discount- und Themen-Zertifikate einfach erklärt

Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung: Struki Kompakt (3/7): Bonus-, Discount- und Themen-Zertifikate einfach erklärt

Bonus-Zertifikate, Discount-Zertifikate sowie Themen- und Partizipationszertifikate lassen sich viel einfacher verstehen, wenn du sie nach Einsatzbereich und Markterwartung einordnest.

Du hörst, wie Bonus-Zertifikate mit Barriere und Risikopuffer funktionieren, wann ein Discount-Zertifikat bei Seitwärtsmärkten interessant sein kann und wie sich Themen-Zertifikate ähnlich wie ein ETF anfühlen können - aber dennoch anders aufgebaut sind. Am Ende hast du eine klare Einordnung: Welche Produktkategorie passt zu welcher Marktmeinung, wo liegen Chancen und Risiken und worauf solltest du bei der Auswahl achten?





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Bildquelle: BX Swiss

Struki Kompakt (2/7): Anlage vs. Hebelprodukte: So ordnest du Strukturierte Produkte nach Markterwartung, Risiko und Ziel ein – Finanz.Punkt.

Anlageprodukte vs. Hebelprodukte, Renditeoptimierung (BRC, Discount) und Partizipation (Tracker) – inklusive Praxislogik über Markterwartung, Risiko und Ziel – In dieser Folge ordnen David Kunz und Dominique Böhler die wichtigsten Kategorien Strukturierten Produkte ein.

Host David Kunz spricht mit Dominique Böhler (Head Public Distribution Switzerland – Experte für Strukturierte Produkte) darüber, wie du je nach Markterwartung (seitwärts, leicht fallend oder thematisch fokussiert) und Risikobereitschaft die passende Produktgruppe auswählst. Konkret geht es um Renditeoptimierungsprodukte wie Barrier Reverse Convertibles (Aktienanleihe) und Discount-Zertifikate sowie um Partizipations-/Tracker-Zertifikate und den Vergleich zu ETFs (Tempo, Kosten, Flexibilität).

️ Über den Podcast:
Finanz.Punkt. ist der Podcast für deine finanzielle Bildung, präsentiert von der Schweizer Börse BX Swiss. In jeder Folge spricht Host David Kunz mit Expertinnen und Experten über Märkte, Geldanlage, Aktien, ETFs und digitale Assets – einfach erklärt, verständlich und auf den Punkt.

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