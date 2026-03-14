Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung: Struki Kompakt (3/7): Bonus-, Discount- und Themen-Zertifikate einfach erklärt

Du hörst, wie Bonus-Zertifikate mit Barriere und Risikopuffer funktionieren, wann ein Discount-Zertifikat bei Seitwärtsmärkten interessant sein kann und wie sich Themen-Zertifikate ähnlich wie ein ETF anfühlen können - aber dennoch anders aufgebaut sind. Am Ende hast du eine klare Einordnung: Welche Produktkategorie passt zu welcher Marktmeinung, wo liegen Chancen und Risiken und worauf solltest du bei der Auswahl achten?







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