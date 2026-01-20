RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Rational vor den Anfang Februar erwarteten vorläufigen Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 715 auf 785 Euro angehoben. Er erwarte, dass der Großküchenausstatter ein moderates Umsatzwachstum ausweisen werde, während das operative Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum vierten Quartal 2024 wohl stabil geblieben sei, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und auch wenn das Schlussviertel 2025 durch die US-Dollar-Abwertung und Zölle negativ beeinflusst worden sein dürfte, sollten die Jahresziele erreicht werden und den Erwartungen der Kapitalmärkte entsprechen. Da die Bewertung der Aktie dennoch auf einem Zehnjahrestief angekommen sei, habe er das Papier hochgestuft./ck/rob/ajx;
Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
785.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
686.00 €
Abst. Kursziel*:
14.43%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
685.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
14.51%
Analyst Name::
Christian Cohrs
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
23.01.26
Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
22.01.26
Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
22.01.26
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
22.01.26
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
19.01.26
Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
15.01.26
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
13.01.26
MDAX aktuell: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
13.01.26
Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu RATIONAL AG
08:20
RATIONAL Buy
Warburg Research
21.01.26
RATIONAL Hold
Deutsche Bank AG
15.01.26
RATIONAL Buy
Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26
RATIONAL Underperform
RBC Capital Markets
08.01.26
RATIONAL Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
RATIONAL AG
625.50
1.87%
