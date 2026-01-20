Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'120 -0.2%  SPI 18'181 -0.2%  Dow 49'099 -0.6%  DAX 24'894 0.0%  Euro 0.9219 -0.1%  EStoxx50 5'953 0.1%  Gold 5'097 2.3%  Bitcoin 68'617 1.9%  Dollar 0.7781 0.4%  Öl 65.8 -0.8% 
RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

626.00
CHF
12.00
CHF
1.95 %
09:20:43
SWX
26.01.2026 08:20:51

RATIONAL Buy

RATIONAL
634.23 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Rational vor den Anfang Februar erwarteten vorläufigen Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 715 auf 785 Euro angehoben. Er erwarte, dass der Großküchenausstatter ein moderates Umsatzwachstum ausweisen werde, während das operative Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum vierten Quartal 2024 wohl stabil geblieben sei, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und auch wenn das Schlussviertel 2025 durch die US-Dollar-Abwertung und Zölle negativ beeinflusst worden sein dürfte, sollten die Jahresziele erreicht werden und den Erwartungen der Kapitalmärkte entsprechen. Da die Bewertung der Aktie dennoch auf einem Zehnjahrestief angekommen sei, habe er das Papier hochgestuft./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
785.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
686.00 € 		Abst. Kursziel*:
14.43%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
685.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.51%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:20 RATIONAL Buy Warburg Research
21.01.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
08.01.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
