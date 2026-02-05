Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’564 0.1%  SPI 18’734 0.3%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’079 0.9%  Euro 0.9148 -0.1%  EStoxx50 6’094 1.0%  Gold 5’063 -0.4%  Bitcoin 51’571 -0.1%  Dollar 0.7704 -0.1%  Öl 69.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Siemens-Aktie
BAT-Aktie schwächer: Geringeres Wachstum für 2026 erwartet
Goldman Sachs Group Inc. gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy
DSM-Firmenich-Aktie sackt ab: 2025 Verlust geschrieben - Kerngeschäft in Gewinnzone
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Suche...
Plus500 Depot

QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

38.80
CHF
-0.58
CHF
-1.46 %
09:44:26
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 07:53:59

QIAGEN Buy

QIAGEN
38.80 CHF -1.46%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Inmitten der Übernahmespekulationen liefere der Diagnostikspezialist operativ solide ab, schrieb Harry Gillis am Mittwochabend im Nachgang jüngster Quartalszahlen. Wer könnte Qiagen kaufen und zu welchem Preis? Nach Gesprächen mit Anlegern sieht Gillis Thermo Fisher, Danaher und Agilent an vorderster Front. Einen möglichen Verkaufspreis sieht er bei 70 Dollar je Aktie - also aktuell etwa 59 Euro. Er sieht aber auch Wertschöpfungspotenzial auf eigenständiger Basis./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.10 € 		Abst. Kursziel*:
16.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.41%
Analyst Name::
Harry Gillis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse