QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

42.18
CHF
3.01
CHF
7.69 %
13:16:53
BRXC
21.01.2026 11:36:41

QIAGEN Neutral

QIAGEN
42.18 CHF 7.69%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Dan Leonard verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Laborspezialist und Diagnostikkonzern "strategische Optionen" erwäge. Derartige Artikel prägten das Investmentumfeld seit November 2019, als Thermo angeblich Interesse bekundete, was im März 2020 in einem Übernahmeangebot gipfelte. Die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, ob sich dieser jüngste Bericht konkretisieren werde, sei schwierig. Leonard sieht zwei Knackpunkte: Die Wachstumsziele von Qiagen und die tatsächliche Entwicklung sowie die große Bewertungsspanne innerhalb der Vergleichsgruppe./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Neutral
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
45.22 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
45.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dan Leonard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Qiagen NV Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:36 QIAGEN Neutral UBS AG
10:59 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
20.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
