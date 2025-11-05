Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
QIAGEN Aktie 141542295 / NL0015002CX3

35.41
CHF
-1.45
CHF
-3.93 %
09:16:22
BRXC
05.11.2025 07:37:06

QIAGEN Neutral

QIAGEN
35.41 CHF -3.93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Qiagen auf "Neutral" belassen. Das Kursziel wird in US-Dollar angegeben und beträgt unverändert 50 Dollar. Analyst Dan Leonard ging am Dienstagabend auf die Quartalszahlen, den Kauf von Parse Biosciences sowie die Suche nach einem neuen Vorstandschef ein. Das dritte Quartal des Diagnostikspezialisten habe mit Blick auf das Wachstum im Kerngeschäft die Erwartungen übertroffen, während der Bereich Diagnostik leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, schrieb er. Was den angekündigten Rücktritt von Thierry Bernard als Vorstandschef betrifft, ist er vom Zeitpunkt überrascht. Auch die Übernahme von Parse überrasche. Dem Experten zufolge passt das Unternehmen aber gut zum Kerngeschäft von Qiagen./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Neutral
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
38.27 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
38.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dan Leonard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

Analysen zu QIAGEN N.V.

07:37 QIAGEN Neutral UBS AG
06:39 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
