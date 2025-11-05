QIAGEN Aktie 141542295 / NL0015002CX3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
QIAGEN Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Qiagen auf "Neutral" belassen. Das Kursziel wird in US-Dollar angegeben und beträgt unverändert 50 Dollar. Analyst Dan Leonard ging am Dienstagabend auf die Quartalszahlen, den Kauf von Parse Biosciences sowie die Suche nach einem neuen Vorstandschef ein. Das dritte Quartal des Diagnostikspezialisten habe mit Blick auf das Wachstum im Kerngeschäft die Erwartungen übertroffen, während der Bereich Diagnostik leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, schrieb er. Was den angekündigten Rücktritt von Thierry Bernard als Vorstandschef betrifft, ist er vom Zeitpunkt überrascht. Auch die Übernahme von Parse überrasche. Dem Experten zufolge passt das Unternehmen aber gut zum Kerngeschäft von Qiagen./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Neutral
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
38.27 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dan Leonard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
04.11.25
|Qiagen schüttet bis zu 500 Mio Dollar an Aktionäre aus (Dow Jones)
|
04.11.25
|Qiagen übernimmt Parse Biosciences für bis zu 280 Mio USD (Dow Jones)
|
04.11.25
|Qiagen erhöht Prognose und sucht neuen Chef - Aktienrückkauf (AWP)
|
04.11.25
|EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN announces CEO transition plan (EQS Group)
|
04.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|07:37
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06:39
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07:37
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06:39
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06:39
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|36.86
|0.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|
RBC Capital Markets
AUTO1 Outperform
|08:19
|
Bernstein Research
GSK Outperform
|08:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Vonovia Overweight
|08:13
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|08:04
|
UBS AG
Continental Buy
|08:01
|
UBS AG
Nemetschek Neutral
|07:57
|
Barclays Capital
AIXTRON Overweight