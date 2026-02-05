QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
QIAGEN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kursziel für Qiagen von 57 auf 59 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Tycho Peterson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Option einer Übernahme des Labordienstleisters und Diagnostikanbieters allem Anschein nach offen bleibe, habe er das Kursziel wegen einer höheren Übernahmeprämie hochgesetzt./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.87 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tycho Peterson
|
KGV*:
-
