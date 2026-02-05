Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

39.91
CHF
-0.23
CHF
-0.57 %
05.02.2026
BRXC
QIAGEN
39.91 CHF -0.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kursziel für Qiagen von 57 auf 59 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Tycho Peterson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Option einer Übernahme des Labordienstleisters und Diagnostikanbieters allem Anschein nach offen bleibe, habe er das Kursziel wegen einer höheren Übernahmeprämie hochgesetzt./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:32 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.87 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tycho Peterson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

