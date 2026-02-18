QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
QIAGEN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Qiagen nach Gesprächen mit dem Management in Boston mit einem Kursziel von 59 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbssorgen im Zusammenhang mit einigen Produkten des Labordienstleisters und Diagnostikspezialisten schienen mehr ein Gesprächsthema als fundamental begründet zu sein, schrieb Tycho Peterson am Mittwochabend. Derweil gehe die Suche nach einem neuen Unternehmenschef voran./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.39 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tycho Peterson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
18.02.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.02.26