SMI 13'807 0.4%  SPI 19'036 0.4%  Dow 49'663 0.3%  DAX 25'278 1.1%  Euro 0.9113 0.0%  EStoxx50 6'103 1.4%  Gold 5'021 0.9%  Bitcoin 51'780 0.8%  Dollar 0.7727 0.0%  Öl 70.5 0.3% 
QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

37.65
CHF
-0.08
CHF
-0.20 %
18.02.2026
BRXC
19.02.2026 06:22:35

QIAGEN Buy

QIAGEN
37.65 CHF -0.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Qiagen nach Gesprächen mit dem Management in Boston mit einem Kursziel von 59 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbssorgen im Zusammenhang mit einigen Produkten des Labordienstleisters und Diagnostikspezialisten schienen mehr ein Gesprächsthema als fundamental begründet zu sein, schrieb Tycho Peterson am Mittwochabend. Derweil gehe die Suche nach einem neuen Unternehmenschef voran./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.39 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tycho Peterson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse