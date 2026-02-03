Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

39.53
CHF
-0.61
CHF
-1.52 %
09:38:31
BRXC
05.02.2026 07:37:30

QIAGEN Buy

QIAGEN
39.53 CHF -1.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Umsatz und Ergebnis des vierten Quartals hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Tycho Peterson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Im laufenden Jahr hänge viel vom zweiten Halbjahr ab./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:28 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

