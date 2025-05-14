Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’997 0.2%  SPI 16’709 0.2%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’295 0.5%  Euro 0.9419 0.0%  EStoxx50 5’402 0.3%  Gold 3’358 0.1%  Bitcoin 98’048 -1.3%  Dollar 0.8062 0.1%  Öl 66.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
D-Wave Quantum-Aktie tiefer: Erstes Qubits-Event in Japan angekündigt
Cisco-Aktie schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert
Hapag-Lloyd-Aktie fällt deutlich: Quartalsgewinn bricht ein
Aktien von Krypto-Treasury-Unternehmen - Auf diese Kryptoinvestments setzt Starinvestorin Cathie Wood
LANXESS-Aktie tiefer: LANXESS streicht Jahresprognose zusammen
Suche...
Plus500 Depot

PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

15.76
CHF
3.68
CHF
30.48 %
14.05.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2025 09:57:48

PVA TePla Buy

PVA TePla
15.76 CHF 30.48%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Hersteller von Bearbeitungstechnik für Werkstoffe habe erste Signale für eine Erholung der Auftragslage gegeben, schrieb Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.08 € 		Abst. Kursziel*:
20.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.50%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PVA TePla AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten