|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 09:57:48
PVA TePla Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Hersteller von Bearbeitungstechnik für Werkstoffe habe erste Signale für eine Erholung der Auftragslage gegeben, schrieb Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.08 €
|
Abst. Kursziel*:
20.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.50%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
13.08.25
|EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
13.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
13.08.25
|EQS-News: PVA TePla increases order intake and improves gross margin in the first half of 2025 (EQS Group)
|
13.08.25
|EQS-News: PVA TePla steigert Auftragseingang und verbessert Bruttomarge im ersten Halbjahr 2025 (EQS Group)