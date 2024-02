NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE vor dem Kapitalmarkttag des Sportartikelherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Im Rahmen der Investorenveranstaltung dürfte das Management seine Strategie zur Verteidigung und zum Ausbau des Marktanteils angesichts des sich verschärfenden Wettbewerbs in den Bereichen Großhandel und Lifestyle darlegen, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/la;