Aktien-Prognosen 03.12.2025 08:10:00

PUMA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

PUMA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur PUMA SE-Aktie im Überblick.

PUMA
18.75 CHF -3.47%
Die PUMA SE-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von PUMA SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 17,87 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von PUMA SE auf 19,95 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--28.11.2025
Deutsche Bank AG16,00 EUR-19,8019.11.2025
RBC Capital Markets18,00 EUR-9,7711.11.2025
DZ BANK--05.11.2025
UBS AG19,60 EUR-1,7503.11.2025

