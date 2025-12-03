PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
|
03.12.2025 08:10:00
PUMA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur PUMA SE-Aktie im Überblick.
Die PUMA SE-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von PUMA SE mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 17,87 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von PUMA SE auf 19,95 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|28.11.2025
|Deutsche Bank AG
|16,00 EUR
|-19,80
|19.11.2025
|RBC Capital Markets
|18,00 EUR
|-9,77
|11.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.11.2025
|UBS AG
|19,60 EUR
|-1,75
|03.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com
