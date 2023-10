FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma SE vor Zahlen von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die u?bliche Kapitalmarktkommunikation des Sportartikelherstellers im Vorfeld der Quartalsberichterstattung habe keine Hinweise geliefert, die den jüngsten Kurseinbruch in vollem Umfang erklären würden, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 4,5 Prozent und mit insgesamt soliden Kennziffern./edh/tih;